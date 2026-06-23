Норвежский журналист Салтведт о запрете Хаукеланну играть за сборную: «Он предпочел деньги репутации в Норвегии. Хенрик прекрасно понимал, что делает»

Разумеется, в краткосрочной перспективе это может навредить национальной команде, но не было никаких гарантий, что он когда-либо еще выдаст такой турнир, как нынешний чемпионат мира. Хенрик продемонстрировал уровень игры, которого мы от него прежде не видели", — сказал Салтведт.