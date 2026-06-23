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Норвежский журналист Салтведт о запрете Хаукеланну играть за сборную: «Он предпочел деньги репутации в Норвегии. Хенрик прекрасно понимал, что делает»

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Салтведт прокомментировал запрет Хенрику Хаукеланну на выступления за сборную Норвегии после перехода в «Трактор».

Источник: Спортс‘’

Ранее генеральный менеджер норвежцев Патрик Торесен сообщил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.

Хаукеланн был признан лучшим вратарем чемпионата мира-2026, на котором Норвегия стала бронзовым призером, победив в матче за третье место Канаду.

"Отстранение вратаря от сборной Норвегии? Здесь нет ничего удивительного. Хаукеланн прекрасно понимал, что делает, и, судя по всему, не заботился о последствиях — в том числе о своем месте в сборной. Он предпочел деньги репутации в Норвегии.

Разумеется, в краткосрочной перспективе это может навредить национальной команде, но не было никаких гарантий, что он когда-либо еще выдаст такой турнир, как нынешний чемпионат мира. Хенрик продемонстрировал уровень игры, которого мы от него прежде не видели", — сказал Салтведт.