Генменеджер «Вашингтона» о Кайру: «В свои 28 лет Джордан вступает в лучшие годы карьеры. Он окажет немедленное влияние на игру команды»

Мы также хотели бы искренне поблагодарить Коннора за все то, что он сделал для нашего клуба. С момента драфта в 2019 году Коннор представлял нашу команду с профессионализмом и достоинством как на льду, так и за его пределами. Мы желаем ему и его семье всяческих успехов", — сказал Патрик.