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Генменеджер «Вашингтона» о Кайру: «В свои 28 лет Джордан вступает в лучшие годы карьеры. Он окажет немедленное влияние на игру команды»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался об обмене с «Сент-Луисом», в котором команда получила форварда Джордана Кайру.

«Кэпиталс» отдали в сделке нападающих Коннора Макмайкла, Мильтона Йестрина и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026 (общий 16-й).

"Мы очень рады заполучить Джордана и приветствуем его. Это очень талантливый и динамичный игрок, который окажет немедленное влияние на нашу игру. Его мастерство, креативность и способность создавать голевые моменты на элитном уровне станут огромным дополнением для нашей команды.

В свои 28 лет Джордан вступает в лучшие годы своей карьеры. Его контракт действует еще 5 лет. Мы считаем, что он идеально подходит нам как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Мы также хотели бы искренне поблагодарить Коннора за все то, что он сделал для нашего клуба. С момента драфта в 2019 году Коннор представлял нашу команду с профессионализмом и достоинством как на льду, так и за его пределами. Мы желаем ему и его семье всяческих успехов", — сказал Патрик.