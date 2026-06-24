Генменеджер «Вашингтона» о Кайру: «В свои 28 лет Джордан вступает в лучшие годы карьеры. Он окажет немедленное влияние на игру команды»

«Кэпиталс» отдали в сделке нападающих Коннора Макмайкла, Мильтона Йестрина и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2026 (общий 16-й).
"Мы очень рады заполучить Джордана и приветствуем его. Это очень талантливый и динамичный игрок, который окажет немедленное влияние на нашу игру. Его мастерство, креативность и способность создавать голевые моменты на элитном уровне станут огромным дополнением для нашей команды.
В свои 28 лет Джордан вступает в лучшие годы своей карьеры. Его контракт действует еще 5 лет. Мы считаем, что он идеально подходит нам как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.
Мы также хотели бы искренне поблагодарить Коннора за все то, что он сделал для нашего клуба. С момента драфта в 2019 году Коннор представлял нашу команду с профессионализмом и достоинством как на льду, так и за его пределами. Мы желаем ему и его семье всяческих успехов", — сказал Патрик.