Генменеджер «Эдмонтона» о Бэбкоке: «Мы осознали, что нам нужен тренер-лидер. Искали человека с большим опытом и богатой историей побед»

63-летний специалист, выигрывавший Кубок Стэнли с «Детройтом», а также Олимпиаду, Кубок мира и чемпионат мира со сборной Канады, возглавил «Ойлерс».
"Мы провели тщательный анализ минувшего сезона, концовка которого была разочаровывающей. Я провел итоговые встречи с игроками и узнал их точку зрения. Потом мы — имею в виду группу менеджеров — уделили время размышлениям о том, куда мы хотим двигаться дальше.
Мы осознали, что нам нужен тренер-лидер. Обсудив те качества, которыми он должен обладать, мы пришли к выводу, что необходимо найти опытного специалиста.
Два предыдущих наших тренера были новичками. В момент их назначения это нам подходило, но в текущей ситуации нам требовалось что-то другое, чем раньше. Мы искали человека с большим опытом и богатой историей побед", — сказал Боумэн.