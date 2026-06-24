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Генменеджер «Эдмонтона» о Бэбкоке: «Мы осознали, что нам нужен тренер-лидер. Искали человека с большим опытом и богатой историей побед»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн высказался о назначении Майка Бэбкока главным тренером команды.

Источник: Спортс‘’

63-летний специалист, выигрывавший Кубок Стэнли с «Детройтом», а также Олимпиаду, Кубок мира и чемпионат мира со сборной Канады, возглавил «Ойлерс».

"Мы провели тщательный анализ минувшего сезона, концовка которого была разочаровывающей. Я провел итоговые встречи с игроками и узнал их точку зрения. Потом мы — имею в виду группу менеджеров — уделили время размышлениям о том, куда мы хотим двигаться дальше.

Мы осознали, что нам нужен тренер-лидер. Обсудив те качества, которыми он должен обладать, мы пришли к выводу, что необходимо найти опытного специалиста.

Два предыдущих наших тренера были новичками. В момент их назначения это нам подходило, но в текущей ситуации нам требовалось что-то другое, чем раньше. Мы искали человека с большим опытом и богатой историей побед", — сказал Боумэн.