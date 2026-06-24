Генменеджер «Эдмонтона» о Бэбкоке: «Мы осознали, что нам нужен тренер-лидер. Искали человека с большим опытом и богатой историей побед»

"Мы провели тщательный анализ минувшего сезона, концовка которого была разочаровывающей. Я провел итоговые встречи с игроками и узнал их точку зрения. Потом мы — имею в виду группу менеджеров — уделили время размышлениям о том, куда мы хотим двигаться дальше.