Совет управляющих НХЛ единогласно одобрил продажу «Питтсбурга» группе Hoffmann Family из Чикаго. Сумма сделки — 1,75 млрд долларов

Сумма сделки составила около 1,75 миллиарда долларов. Ожидается, что она будет полностью завершена до начала драфта НХЛ-2026.
Ранее клубом владела компания Fenway Sports Group, заплатившая за «Пингвинс» 900 млн долларов в 2021 году.
«Фактически сделка была заключена в прошлом году, и я считаю, что оценка стоимости клуба была заниженной. Тем не менее, приятно, что Хоффманны заключили выгодную сделку, а FSG получили вдвое больше потраченного. По моему мнению, клуб стоил больше, но это нормально», — сказал Беттмэн.
В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и хоккейный клуб — «Флорида Эверблейдс» из ECHL, выигравший 4 чемпионских титула за последние 5 лет.