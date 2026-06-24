Совет управляющих НХЛ единогласно одобрил продажу «Питтсбурга» группе Hoffmann Family из Чикаго. Сумма сделки — 1,75 млрд долларов

«Фактически сделка была заключена в прошлом году, и я считаю, что оценка стоимости клуба была заниженной. Тем не менее, приятно, что Хоффманны заключили выгодную сделку, а FSG получили вдвое больше потраченного. По моему мнению, клуб стоил больше, но это нормально», — сказал Беттмэн.