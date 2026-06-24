НХЛ рассмотрит возможность создания 2-й команды в Техасе. The Friedkin Group, владеющая «Ромой» и «Эвертоном», может вложить 3,5 млрд долларов в проект в Хьюстоне или Остине

Будет запущен 6-месячный процесс оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы — инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином.
В ходе этого процесса предстоит определить, какой из техасских рынков больше всего подходит для создания команды НХЛ — Хьюстон или Остин. Обоим городам требуется строительство новой арены.
В случае положительного решения общая сумма вложений семьи Фридкин в проект составит около 3,5 миллиарда долларов — сюда включен как вступительный взнос в лигу, так и стоимость арены.
The Friedkin Group также владеет футбольными клубами в Европе — итальянской «Ромой» и английским «Эвертоном».
Беттмэн также отметил, что у «Далласа» нет территориальных прав в Техасе, которые могли бы помешать лиге добавить команду из Хьюстона или Остина.