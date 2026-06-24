Боумэн о назначении Бэбкока в «Эдмонтон»: «От отца я знал, что Майк очень внимателен к деталям. Мы провели 3-часовую встречу, и я был очень впечатлен его знанием хоккея»

«Я был немного знаком с Майком. Он был в “Детройте”, когда мой отец [Скотти Боумэн] работал там советником. Они часто беседовали о хоккее. Отец всегда говорил, что Майк очень внимателен к деталям. Так что я был знаком с ним, но какое-то время мы не общались. Я позвонил ему и спросил, заинтересован ли он в обсуждении вакансии в “Эдмонтоне”.