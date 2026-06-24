Майоров о словах Плющева про Скудру: «Какое право он имеет примешивать политику в наш спорт? Зачем разжигать негатив? Должно же быть чувство интернационализма»

Заслуженный тренер России ранее заявил: «В Латвии запретили российский флаг и гимн — нарушения будут уголовно преследоваться. Как он будет работать? В стиле Ирбе, может».
"С возмущением прочитал высказывания господина Плющева о Петерисе Скудре. Во-первых, какое право он имеет примешивать политику в наш спорт? Зачем ему нужно разжигать этот негатив?
Во-вторых, нельзя грести всех людей под одну гребенку. Нельзя сравнивать Скудру и Ирбе. Скудра много работал в России, в разные времена и проявил себя как высококлассный специалист.
А Ирбе плохо высказывался о Советском Союзе, когда еще была другая международная ситуация. В-третьих, должно же быть чувство интернационализма не только у тех, кого обсуждают, но у тех, кто решил высказаться.
Не очень верится, что у Плющева, который непонятно за какие заслуги был назначен тренером сборной России, вдруг отсутствует это чувство. Еще раз призываю, нужно думать прежде, чем давать комментарии, или не давать их вовсе, если нечего сказать", — сказал Майоров.