Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Майоров о словах Плющева про Скудру: «Какое право он имеет примешивать политику в наш спорт? Зачем разжигать негатив? Должно же быть чувство интернационализма»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подверг критике слова Владимира Плющева о новом тренере «Спартака» Петерисе Скудре.

Заслуженный тренер России ранее заявил: «В Латвии запретили российский флаг и гимн — нарушения будут уголовно преследоваться. Как он будет работать? В стиле Ирбе, может».

"С возмущением прочитал высказывания господина Плющева о Петерисе Скудре. Во-первых, какое право он имеет примешивать политику в наш спорт? Зачем ему нужно разжигать этот негатив?

Во-вторых, нельзя грести всех людей под одну гребенку. Нельзя сравнивать Скудру и Ирбе. Скудра много работал в России, в разные времена и проявил себя как высококлассный специалист.

А Ирбе плохо высказывался о Советском Союзе, когда еще была другая международная ситуация. В-третьих, должно же быть чувство интернационализма не только у тех, кого обсуждают, но у тех, кто решил высказаться.

Не очень верится, что у Плющева, который непонятно за какие заслуги был назначен тренером сборной России, вдруг отсутствует это чувство. Еще раз призываю, нужно думать прежде, чем давать комментарии, или не давать их вовсе, если нечего сказать", — сказал Майоров.