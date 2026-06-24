Майоров о словах Плющева про Скудру: «Какое право он имеет примешивать политику в наш спорт? Зачем разжигать негатив? Должно же быть чувство интернационализма»

Не очень верится, что у Плющева, который непонятно за какие заслуги был назначен тренером сборной России, вдруг отсутствует это чувство. Еще раз призываю, нужно думать прежде, чем давать комментарии, или не давать их вовсе, если нечего сказать", — сказал Майоров.