Беттмэна не беспокоит, что в НХЛ может быть 33 клуба: «Дело не в симметрии, а во влиянии расширения на силу НХЛ. Южный Техас — крупный рынок в масштабах всей страны»

Лига объявила о запуске 6-месячного процесса оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы — инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином.
В случае положительного решения Совета управляющих новый клуб из Хьюстона или Остина может стать 33-м участником НХЛ.
"Я не думаю, что при расширении дело обязательно должно сводиться к симметрии. Расширяться нужно только тогда, когда это имеет смысл и улучшает то, что уже есть в лиге.
Возможное расширение зависит от владельца, рынка, арены и влияния на силу лиги. Если с первыми тремя пунктами все хорошо, вы спросите себя, как это повлияет на силу лиги. Южный Техас — это крупный рынок в масштабах всей страны", — заявил Беттмэн.