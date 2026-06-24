Бэбкок о работе в «Эдмонтоне»: «Я наслаждался пенсией и не думал, что вернусь в НХЛ. Встреча с Макдэвидом, Драйзайтлем и Хайманом стала определяющим фактором»

Я упомянул 2002 год, но с тех пор многое изменилось. Изменилась сама лига, изменились игроки. Тренеру тоже нужно меняться и расти. Просто необходимо. По своему опыту я знаю, что всегда нужно становиться лучше. То, что позволило победить на Олимпиаде-2010, уже не подошло бы для Олимпиады-2014. Нужно меняться и адаптироваться к новым реалиям. Этот процесс начнется здесь завтра", — сказал Бэбкок.