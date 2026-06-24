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Бэбкок о работе в «Эдмонтоне»: «Я наслаждался пенсией и не думал, что вернусь в НХЛ. Встреча с Макдэвидом, Драйзайтлем и Хайманом стала определяющим фактором»

Новый главный тренер «Эдмонтона» Майк Бэбкок высказался о своем назначении в клуб.

Источник: Спортс‘’

«Для меня сегодняшний день чем-то похож на 2002 год, когда я присоединился к “Анахайму”. Я стал частью лучшей лиги мира и испытываю чувство благодарности. Я сам родом из Западной Канады и знаю, что Эдмонтон — невероятный хоккейный город. У “Ойлерс” есть болельщики, каких нет ни у кого другого.

Должен вам сказать, что я наслаждался пенсией. Не думал, что вернусь к тренерской работе. Ей занимался мой сын, и я тоже был вовлечен в процесс — смотрел хоккей, разбирал моменты. Но я не думал о возвращении. Большое влияние на это оказала возможность встречи с Коннором Макдэвидом, Леоном Драйзайтлем и Заком Хайманом. В каком-то смысле она стала определяющим фактором.

С руководителями клуба мы долго обсуждали, что нам нужно сделать, чтобы стать претендентами на Кубок Стэнли. Встреча, о которой упомянул Стэн Боумэн, оставила положительное впечатление. А беседа с игроками была просто впечатляющей. Они говорили о том, что готовы меняться и сделать все возможное для победы.

Я упомянул 2002 год, но с тех пор многое изменилось. Изменилась сама лига, изменились игроки. Тренеру тоже нужно меняться и расти. Просто необходимо. По своему опыту я знаю, что всегда нужно становиться лучше. То, что позволило победить на Олимпиаде-2010, уже не подошло бы для Олимпиады-2014. Нужно меняться и адаптироваться к новым реалиям. Этот процесс начнется здесь завтра", — сказал Бэбкок.