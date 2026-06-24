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Ветераны «Спартака» о словах Плющева про Скудру: «Надеемся, что Владимир Анатольевич перестанет вестись на провокации и делать не красящие его заявления»

Ветераны «Спартака» выступили с критикой высказываний Владимира Плющева о тренере красно-белых Петерисе Скудре.

Заслуженный тренер России ранее заявил: «В Латвии запретили российский флаг и гимн — нарушения будут уголовно преследоваться. Как он будет работать? В стиле Ирбе, может».

«Полностью поддерживаем нашего капитана, легенду “Спартака” Бориса Майорова в его мнении о последних высказываниях Владимира Плющева. Надо знать, где остановиться в комментировании всего вокруг, вбрасывать политику в спорт недопустимо.

Хоккей расставит все по своим местам. Выражаем надежду, что Владимир Анатольевич перестанет вестись на провокации и делать не красящие его заявления", — говорится в сообщении.

К заявлению присоединились Виктор Шалимов, Федор Канарейкин, Владимир Мигунько, Юрий Новиков, Виктор Пачкалин, Роман Хайретдинов, Алексей Костылев, Александр Кузнецов и Юрий Рычков.