Ветераны «Спартака» о словах Плющева про Скудру: «Надеемся, что Владимир Анатольевич перестанет вестись на провокации и делать не красящие его заявления»

Заслуженный тренер России ранее заявил: «В Латвии запретили российский флаг и гимн — нарушения будут уголовно преследоваться. Как он будет работать? В стиле Ирбе, может».
«Полностью поддерживаем нашего капитана, легенду “Спартака” Бориса Майорова в его мнении о последних высказываниях Владимира Плющева. Надо знать, где остановиться в комментировании всего вокруг, вбрасывать политику в спорт недопустимо.
Хоккей расставит все по своим местам. Выражаем надежду, что Владимир Анатольевич перестанет вестись на провокации и делать не красящие его заявления", — говорится в сообщении.
К заявлению присоединились Виктор Шалимов, Федор Канарейкин, Владимир Мигунько, Юрий Новиков, Виктор Пачкалин, Роман Хайретдинов, Алексей Костылев, Александр Кузнецов и Юрий Рычков.