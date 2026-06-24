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Генменеджер «Флориды» о работе на рынке после приобретения Брэди Ткачака: «Мы еще не закончили. Каждый день играем со скаутами в фэнтези-хоккей и пытаемся понять, как улучшить команду»

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито сказал, что работа клуба на рынке не завершена после приобретения форварда Брэди Ткачака у «Оттавы».

Источник: Спортс‘’

"Все наши скауты здесь. Каждый день мы сидим и играем в фэнтези-хоккей, пытаясь понять, как улучшить команду. Мы будем продолжать это делать. Мы еще не закончили.

Будем внимательно и тщательно оценивать каждую позицию. Чем больше игроков мы добавляем, тем сильнее сужается потолок возможностей. А нам нужно сделать все правильно.

Это довольно сложная задача. Но и очень увлекательная. Отдельная благодарность нашим скаутам за проделанную работу", — сказал Зито.

Генменеджер «Флориды» о Бобровском: «Продолжаем оценивать ситуацию каждый день. Здесь никогда нет закрытых дверей».