Генменеджер «Флориды» о работе на рынке после приобретения Брэди Ткачака: «Мы еще не закончили. Каждый день играем со скаутами в фэнтези-хоккей и пытаемся понять, как улучшить команду»

"Все наши скауты здесь. Каждый день мы сидим и играем в фэнтези-хоккей, пытаясь понять, как улучшить команду. Мы будем продолжать это делать. Мы еще не закончили.
Будем внимательно и тщательно оценивать каждую позицию. Чем больше игроков мы добавляем, тем сильнее сужается потолок возможностей. А нам нужно сделать все правильно.
Это довольно сложная задача. Но и очень увлекательная. Отдельная благодарность нашим скаутам за проделанную работу", — сказал Зито.
Генменеджер «Флориды» о Бобровском: «Продолжаем оценивать ситуацию каждый день. Здесь никогда нет закрытых дверей».