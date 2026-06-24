Фарм-клуб «Торпедо» приостановил работу из-за возросших в 2 раза затрат на его содержание. Нижегородцы будут сотрудничать с «Дизелем»

Фарм-клуб «Торпедо» выступал в Olimpbet ВХЛ и выиграл Кубок Чемпиона России в сезоне-2024/25. В следующем сезоне он не выступит в лиге.
При этом партнером нижегородского клуба станет «Дизель».
О «Торпедо-Горький».
«Решение о приостановке работы команды “Торпедо-Горький” было связано с существенно возросшими затратами на содержание фарм-клуба. Расходы выросли примерно в два раза».
О партнерстве с «Дизелем».
«Соглашение рассчитано на предстоящий сезон и предусматривает получение практики, необходимой для роста игроков системы “Торпедо” на базе “Дизеля”, — сообщили в центре.