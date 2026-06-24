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Каменский об Овечкине: «КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает лигу лучше, здесь нет сомнений. В 40 лет он остается лучшим хоккеистом мира»

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о будущем Александра Овечкина.

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

— Лично вы как зритель хотите увидеть Александра Овечкина в ближайшем сезоне в КХЛ или НХЛ?

— Он сам сделает, что ему нужно. Факт в том, что КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает нашу лигу лучше, здесь нет сомнений.

— А с учетом возраста он готов реально помочь одному из участников КХЛ?

— В 40 лет Овечкин реально остается лучшим хоккеистом мира, он будет полезным любому клубу КХЛ. Сам он говорил, что хочет вернуться в свое родное «Динамо», — сказал Каменский.

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