Каменский об Овечкине: «КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает лигу лучше, здесь нет сомнений. В 40 лет он остается лучшим хоккеистом мира»

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Лично вы как зритель хотите увидеть Александра Овечкина в ближайшем сезоне в КХЛ или НХЛ?
— Он сам сделает, что ему нужно. Факт в том, что КХЛ всегда рада принять Александра, он сделает нашу лигу лучше, здесь нет сомнений.
— А с учетом возраста он готов реально помочь одному из участников КХЛ?
— В 40 лет Овечкин реально остается лучшим хоккеистом мира, он будет полезным любому клубу КХЛ. Сам он говорил, что хочет вернуться в свое родное «Динамо», — сказал Каменский.