Курбатова утвердили кандидатом на выборах в совет IIHF

Курбатову 60 лет. Он занимает должность генерального директора ФХР с 2015 года, а также является членом комитета по соревнованиям и координации IIHF. С 2000 по 2008 год функционер работал коммерческим директором ярославского «Локомотива», после чего до 2014 года был первым заместителем управляющего директора Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), до 2015 года — управляющим директором и вице-президентом лиги по хоккейным операциям. Кроме того, Курбатов курировал подготовку и реализацию заявок ФХР на получение прав проведения чемпионатов мира 2016 и 2023 годов в Москве и Санкт-Петербурге, молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске, юниорского чемпионата мира 2018 года в Магнитогорске и Челябинске, а также женского молодежного чемпионата мира 2018 года в Дмитрове.