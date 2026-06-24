Белорус Гончаров вошел в число кандидатов на пост президента IIHF

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Экс-заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров вошел в число претендентов на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте организации.
Выборы пройдут в 2 октября на конгрессе IIHF на Тенерифе (Испания). На пост главы организации также претендуют Хенрик Бах Нильсен (Дания), Петр Бржиза (Чехия), Франк Гонсалес (Испания), Закария Хечуашвили (Грузия), Айваз Оморканов (Киргизия), Матьяж Раковец (Словения) и Франц Райндль (Германия).
Также в рамках конгресса состоятся выборы старшего вице-президента, трех региональных вице-президентов и 10 членов совета IIHF. Гончаров выдвинут на выборы по всем категориям. С 2016 по 2021 год он уже входил в члены совета IIHF, а также занимал должность председателя судейского комитета организации.
Ранее действующий президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что покинет свой пост по истечении срока действия полномочий в октябре. В период президентства французского функционера сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.