ТАСС: билетов на хоккейный матч Россия — США 1 июля продавать не планируют

По информации ТАСС, игра состоится 1 июля в ледовом дворце «Кристалл» на территории олимпийского спорткомплекса «Лужники». О проведении игры впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Россия — США: диалог культур» главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи. Матч начнется в 16:00 мск.