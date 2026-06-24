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ТАСС: билетов на хоккейный матч Россия — США 1 июля продавать не планируют

На игру будет допущено ограниченное число лиц.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Продажа билетов на товарищеский хоккейный матч России и США при поддержке торговых палат обеих стран в Лужниках не планируется. Об этом ТАСС сообщил источник.

По информации ТАСС, игра состоится 1 июля в ледовом дворце «Кристалл» на территории олимпийского спорткомплекса «Лужники». О проведении игры впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Россия — США: диалог культур» главой Американской торговой палаты в России Робертом Эйджи. Матч начнется в 16:00 мск.

«Билетов на эту игру продавать не планируется, на игру будет допущено ограниченное число лиц», — рассказал собеседник агентства.

Со стороны россиян сыграет команда «Красная машина», капитаном которой станет двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, главным тренером — двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

В составе команды «Красная машина» также планируется участие игроков Национальной хоккейной лиги нападающих Артемия Панарина и Кирилла Марченко, вратаря Игоря Шестеркина, защитника Александра Романова, обладателей Кубка Стэнли защитников Михаила Сергачева и Александра Никишина. Из ветеранов отечественного хоккея ожидается участие олимпийского чемпиона Андрея Коваленко. Также, в частности, должны сыграть генеральный директор футбольного «Спартака» Сергей Некрасов, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг. Подтвердил ТАСС приглашение на игру и художественный руководитель Московского джазового оркестра народный артист РФ Игорь Бутман.