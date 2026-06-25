«Баффало» обменял Така в «Вашингтон». Зарплата форварда по новому контракту — 10,5 млн долларов в год

«Сэйбрс» получили взамен выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2027 и форварда Давида Кемпфа.
Перед обменом «Баффало» подписал новый 8-летний контракт с Таком с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год. Этот договор перешел в платежную ведомость «Кэпиталс». Форвард в это межсезонье мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов.
По прошлому договору американец зарабатывал 4,75 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне Так набрал 66 (33+33) очков при полезности «плюс 24» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 7 (4+3) баллов при полезности «0» в 13 играх.
Кемпф перешел в «Вашингтон» по ходу минувшего сезона и сыграл два матча за команду в регулярном чемпионате.