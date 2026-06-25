Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Баффало» обменял Така в «Вашингтон». Зарплата форварда по новому контракту — 10,5 млн долларов в год

«Вашингтон» выменял 30-летнего нападающего Алекса Така у «Баффало».

Источник: Спортс‘’

«Сэйбрс» получили взамен выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2027 и форварда Давида Кемпфа.

Перед обменом «Баффало» подписал новый 8-летний контракт с Таком с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год. Этот договор перешел в платежную ведомость «Кэпиталс». Форвард в это межсезонье мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

По прошлому договору американец зарабатывал 4,75 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Так набрал 66 (33+33) очков при полезности «плюс 24» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 7 (4+3) баллов при полезности «0» в 13 играх.

Кемпф перешел в «Вашингтон» по ходу минувшего сезона и сыграл два матча за команду в регулярном чемпионате.