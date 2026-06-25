«Баффало» обменял Така в «Вашингтон». Зарплата форварда по новому контракту — 10,5 млн долларов в год

Перед обменом «Баффало» подписал новый 8-летний контракт с Таком с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год. Этот договор перешел в платежную ведомость «Кэпиталс». Форвард в это межсезонье мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов.