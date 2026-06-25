У Така есть полный запрет на обмен в первые 4 сезона в «Вашингтоне». Форвард подписал контракт на 8 лет

Напомним, что «Баффало» обменял форварда в «Кэпиталс». Зарплата по его новому 8-летнему договору составила 10,5 миллиона долларов в год после 4,75 миллиона долларов в год по прошлому соглашению.
В контракте Така в первые четыре года прописан полный запрет на обмен.
С пятого по седьмой сезоны начнет действовать пункт, при котором Так может выбрать 21 клуб, в которые не хочет переходить. В восьмом сезоне — список из 15 клубов, в которые он не хочет переходить.
В прошлом сезоне Так набрал 66 (33+33) очков при полезности «плюс 24» в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 7 (4+3) баллов при полезности «0» в 13 играх.