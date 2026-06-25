Генменеджер «Вашингтона»: «Так год за годом доказывает эффективность как бомбардир и продуктивный атакующий хоккеист. Он окажет значительное влияние на команду»

«Алекс — это очень востребованный хоккеист. Мы рады, что он решил перейти в “Вашингтон”.
Алекс — атакующий форвард первых двух звеньев, обладающий внушительными габаритами, универсальностью и способностью вносить свой вклад в любых ситуациях.
Он постоянно идет на ворота, демонстрирует высокий уровень соревновательности, сильную игру по всей площадке и год за годом доказывает высокую эффективность как бомбардир и продуктивный атакующий хоккеист.
Кроме того, он обладает лидерскими качествами, трудолюбием и приверженностью к правильной игре — это делает его бесценным дополнением к нашей команде.
Мы считаем, что Алекс окажет значительное влияние [на команду] как на льду, так и за его пределами, и отлично впишется в нашу линию нападения", — сказал Крис Патрик.