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Генменеджер «Вашингтона»: «Так год за годом доказывает эффективность как бомбардир и продуктивный атакующий хоккеист. Он окажет значительное влияние на команду»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик прокомментировал обмен с «Баффало», в результате которого команду пополнил нападающий Алекс Так.

Источник: Спортс‘’

«Алекс — это очень востребованный хоккеист. Мы рады, что он решил перейти в “Вашингтон”.

Алекс — атакующий форвард первых двух звеньев, обладающий внушительными габаритами, универсальностью и способностью вносить свой вклад в любых ситуациях.

Он постоянно идет на ворота, демонстрирует высокий уровень соревновательности, сильную игру по всей площадке и год за годом доказывает высокую эффективность как бомбардир и продуктивный атакующий хоккеист.

Кроме того, он обладает лидерскими качествами, трудолюбием и приверженностью к правильной игре — это делает его бесценным дополнением к нашей команде.

Мы считаем, что Алекс окажет значительное влияние [на команду] как на льду, так и за его пределами, и отлично впишется в нашу линию нападения", — сказал Крис Патрик.