У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Макмайкл и ван Римсдайк

На данный момент «Кэпиталс» заполнили платежку на 91,2 миллиона долларов.
Ранее клуб выменял Кайру (8,125 млн долларов в год) и Така (10,5 млн долларов в год).
Без контрактов по-прежнему остаются нападающие Александр Овечкин, Брэндон Дьюхэйм, Коннор Макмайкл, а также защитник Тревор ван Римсдайк.
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Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
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