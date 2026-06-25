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У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Макмайкл и ван Римсдайк

У «Вашингтона» осталось 12,7 миллиона долларов в платежной ведомости после переходов Джордана Кайру и Алекса Така.

Источник: Спортс‘’

На данный момент «Кэпиталс» заполнили платежку на 91,2 миллиона долларов.

Ранее клуб выменял Кайру (8,125 млн долларов в год) и Така (10,5 млн долларов в год).

Без контрактов по-прежнему остаются нападающие Александр Овечкин, Брэндон Дьюхэйм, Коннор Макмайкл, а также защитник Тревор ван Римсдайк.

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