«Нэшвилл» обменял Свечкова и Л’Эро в «Колорадо» на Друри, Брэдли и пик в 3-м раунде драфта-2029

Форварды Федор Свечков и Закари Л’Эро стали игроками «Эвеланш». Клуб из Денвера отдал нападающих Джека Друри и Чейза Брэдли, а также пик в третьем раунде драфта-2029.
23-летний Свечков в прошлой регулярке НХЛ набрал 17 (4+13) очков за 70 игр при полезности «минус 6» и 12:04 в среднем на льду. Его контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 1,25 млн долларов рассчитан до 30 июня 2028 года.
У 23-летнего Л’Эро 5 (4+1) очков в 25 матчах минувшего сезона НХЛ, а также 14+15 за 33 игры в АХЛ с учетом плей-офф. Его договор с кэпхитом 875 тысяч долларов рассчитан до 2028 года.
26-летний Друри провел 82 игры в регулярке и набрал 27 (10+27) очков при полезности «плюс 15». В плей-офф у него 3+2 за 13 игр, полезность — «0». Срок его соглашения истекает 30 июня 2026-го. Он может стать ограниченно свободным агентом.
24-летний Брэдли в прошлом сезоне играл в АХЛ. У него 9+3 за 42 игры в регулярке и 5+5 в матчах плей-офф. Он может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.