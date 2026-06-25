«Нэшвилл» обменял Свечкова и Л’Эро в «Колорадо» на Друри, Брэдли и пик в 3-м раунде драфта-2029

У 23-летнего Л’Эро 5 (4+1) очков в 25 матчах минувшего сезона НХЛ, а также 14+15 за 33 игры в АХЛ с учетом плей-офф. Его договор с кэпхитом 875 тысяч долларов рассчитан до 2028 года.