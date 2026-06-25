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Уилсон о будущем Овечкина: «Я позвонил ему на днях, но он в Турции на отдыхе. Я сказал: “Поговорим о хоккее позже. Наслаждайся временем с семьей”

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон рассказал о недавнем разговоре с Александром Овечкиным. 40-летний россиянин в июле примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

«Я позвонил ему на днях, чтобы узнать, что у него на уме, но он сейчас в Турции на отдыхе. Поэтому я сказал: “Поговорим о хоккее позже. Наслаждайся временем с семьей”.

Он лучший. Классный, веселый парень, важная часть нашей команды. Он может делать все, что захочет, и делать это так, как захочет, потому что именно так поступают легенды. Так что посмотрим.

Я не встречал никого, похожего на него. Его жажда победы, страсть и желание забивать голы больше, чем у кого-либо другого. Впечатляет его способность оставаться на высоте каждый год, несмотря на давление.

Я никогда не задумывался о дне без Овечкина в «Вашингтоне», так что мы будем решать эту проблему, когда она возникнет", — сказал Уилсон.

У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк.

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