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ЛеБрюн о переговорах «Далласа» с Робертсоном: «Далеки от завершения, но стороны хотят попытаться еще раз. Клуб продолжает принимать звонки»

Инсайдер Пьер ЛеБрюн на подкасте Ollers Now поделился информацией о переговорах «Далласа» с Джейсоном Робертсоном.

У 26-летнего форварда завершается срок договора со средней годовой зарплатой 7,75 млн долларов в год. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом.

«Да, это сложные переговоры. Они еще далеки от завершения, но мне сказали, что обе стороны хотят предпринять еще одну попытку. Но “Старс” продолжают принимать звонки», — сказал ЛеБрюн.

В прошлом сезоне Робертсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) баллов в 6 играх.

Кипреос о возможном оффер-шите Робертсону: «Оттаве» нужно предложить 13,5−14 млн долларов в год, чтобы «Далласу» стало некомфортно. «Старс» готовы заплатить 12−13 млн".