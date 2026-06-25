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Кравчук о Бобровском: «Он готов играть до 45 лет — суперпрофессионал, который знает и чувствует свое тело. Его запросы вполне понятны»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал возможный уход Сергея Бобровского из «Флориды».

Источник: Спортс‘’

Срок действующего соглашения 37-летнего вратаря рассчитан до 30 июня 2026 года. Сообщалось, что он намерен подписать контракт на 6−7 лет на общую сумму до 42 млн долларов.

— Что отметили для себя в НХЛ?

— Через неделю открывается рынок свободных агентов — и сейчас у клубов интересное время, когда игроков, имеющих право выйти на этот рынок, еще можно сохранить. Плюс идет подготовка к драфту новичков — работа с молодежью, торговля выборами на этом драфте.

То есть эти недели у менеджеров — наверное, самые насыщенные в сезоне.

К сожалению, остается туманной ситуация с Сергеем Бобровским. Похоже, его семилетняя карьера во «Флориде» завершается — и он сможет выйти на рынок свободных агентов.

— К старту нового сезона Бобровскому исполнится 38 лет — и он, по слухам, просит у «Пантер» семилетний контракт. Не слишком ли смелые требования?

— Всей своей карьерой в НХЛ Бобровский показывает и доказывает, что он — суперпрофессионал, который знает и чувствует свое тело, уделяет ему максимальное внимание при подготовке. Как следствие, ему удавалось избегать серьезных травм.

Поэтому запросы Бобровского не избыточны, а вполне понятны. Он готов играть до 45 лет. Условно, три-четыре сезона в роли безусловно первого номера команды — около 60 матчей за чемпионат. Плюс затем три сезона с вдвое меньшей нагрузкой в «регулярке», но с возможным акцентом на плей-офф, где опыт всегда востребован.

Думаю, именно такой примерный план у Сергея и его представителей. И они рассчитывают, что на рынке эти условия они получат, — сказал Кравчук.

Генменеджер «Флориды» о Бобровском: «Продолжаем оценивать ситуацию каждый день. Здесь никогда нет закрытых дверей».