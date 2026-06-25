Кравчук о Бобровском: «Он готов играть до 45 лет — суперпрофессионал, который знает и чувствует свое тело. Его запросы вполне понятны»

Поэтому запросы Бобровского не избыточны, а вполне понятны. Он готов играть до 45 лет. Условно, три-четыре сезона в роли безусловно первого номера команды — около 60 матчей за чемпионат. Плюс затем три сезона с вдвое меньшей нагрузкой в «регулярке», но с возможным акцентом на плей-офф, где опыт всегда востребован.