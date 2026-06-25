Макмайкл об обмене из «Вашингтона»: «Достижения Овечкина — самые яркие воспоминания. Быть там, когда он побил рекорд Гретцки — нечто особенное»

Это действительно сбывшаяся мечта. Я вырос, боготворя таких ребят, как Ови и Кросби. Но для меня быть там, когда он побил рекорд Гретцки, и просто быть его товарищем по команде — это действительно было чем-то особенным", — сказал Макмайкл.