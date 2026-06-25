Макмайкл об обмене из «Вашингтона»: «Достижения Овечкина — самые яркие воспоминания. Быть там, когда он побил рекорд Гретцки — нечто особенное»

Макмайкл был выбран клубом под 25-м общим номером на драфте-2019. Он провел за «Вашингтон» 315 матчей в регулярках НХЛ и набрал 154 (67+87) очка. В плей-офф — 18 игр и 8 (5+3) баллов.
«Я чувствую себя отлично. Первый час был немного шокирующим, нужно было все осмыслить. Но тот факт, что это были “Блюз”, и то, что я уже знаю некоторых ребят в команде, мне помог.
Мне очень повезло провести время в «Вашингтоне». Я играл с несколькими хоккеистами калибра Зала хоккейной славы, особенно в первые пару лет.
Честно говоря, самые яркие воспоминания о «Вашингтоне» — это переживание достижений Овечкина, возможность видеть его, быть рядом с ним на протяжении всего пути и поддерживать его.
Это действительно сбывшаяся мечта. Я вырос, боготворя таких ребят, как Ови и Кросби. Но для меня быть там, когда он побил рекорд Гретцки, и просто быть его товарищем по команде — это действительно было чем-то особенным", — сказал Макмайкл.
У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк.