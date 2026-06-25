Плющев о критике его слов про Скудру ветеранами «Спартака»: «Ковалев и Кравчук были уволены и оказались на улице. Я бы понял, если бы под защиту взяли их. Какие титулы есть у Скудры?»

— В свое время мне удалось привести юношескую, юниорскую и молодежную сборные России к мировым чемпионствам, такого хет-трика ни у кого из тренеров России нет. Также мне посчастливилось послужить своей стране, ее госбезопасности в совсем другой роли. Так что тут Борис Александрович Майоров, усомнившийся, имею ли я заслуги и право на общественное выступление, не совсем прав.