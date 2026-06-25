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Плющев о критике его слов про Скудру ветеранами «Спартака»: «Ковалев и Кравчук были уволены и оказались на улице. Я бы понял, если бы под защиту взяли их. Какие титулы есть у Скудры?»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал действия ветеранов «Спартака», раскритиковавших его высказывания о тренере красно-белых Петерисе Скудре.

Источник: Спортс‘’

Плющев ранее заявил: «В Латвии запретили российский флаг и гимн — нарушения будут уголовно преследоваться. Как он будет работать?».

Ветераны «Спартака» ответили письмом со словами: «Надо знать, где остановиться в комментировании всего вокруг, вбрасывать политику в спорт недопустимо».

— Вы ожидали, что реакция на ваше выступление будет столь радикальной?

— В свое время мне удалось привести юношескую, юниорскую и молодежную сборные России к мировым чемпионствам, такого хет-трика ни у кого из тренеров России нет. Также мне посчастливилось послужить своей стране, ее госбезопасности в совсем другой роли. Так что тут Борис Александрович Майоров, усомнившийся, имею ли я заслуги и право на общественное выступление, не совсем прав.

Вообще полностью понял бы цвет «спартаковского» ветеранского корпуса, а, может, и присоединился бы к нему, если бы он взял под защиту нынешнего тренера «Спартака» Алексея Жамнова. Или его бывших ассистентов — Алексея Ковалева и Игоря Кравчука, которые прошлой осенью без объяснения причин были уволены и оказались на улице.

Между прочим, Ковалев и Кравчук — многократные олимпийские чемпионы в составе сборных СССР и России. Какие титулы есть у господина Скудры — не знаю, тут нужно обращаться с запросом в его Сейм, который — для справки — СССР, Россию, а значит, и «Спартак» как раз запрещает.

Получается, ситуация, скажем мягко, скользкая — особенно в нынешние времена. И мне как-то неудобно за Бориса Александровича, за других уважаемых хоккейных коллег. Подозреваю, наши прославленные ветераны в латышской теме не полностью разобрались.

Более того, мне кажется, их немного подставили, — сказал Плющев.

Майоров о словах Плющева про Скудру: «Какое право он имеет примешивать политику в наш спорт? Зачем разжигать негатив? Должно же быть чувство интернационализма».