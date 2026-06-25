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Бабаев о Кузнецове: «Лучший центр в КХЛ, сомнений нет. Все боятся бытовых вопросов, что он чуть ли не алкоголик. Алкоголик не может набирать очко за игру — это невозможно»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, поделился мнением об игроке.

Источник: Спортс‘’

34-летний форвард в прошлом сезоне FONBET КХЛ провел 34 матча в регулярке за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф у него 1+1 за 7 игр.

"Я уверен, что он лучший центр в нашей лиге. В этом, я думаю, ни у кого нет никаких сомнений. Они все боятся каких-то бытовых вопросов, что он чуть ли не алкоголик или еще что-то. Но не может алкоголик набирать одно очко за игру, это невозможно.

Я ему говорю: «Жень, не ходи ты на эти шоу. Ты там болтаешь, а тебя потом неправильно воспринимают. Ты пошел и рассказывал, что встретил кого-то и два дня пиво пил». Он говорит: «Да, я два дня пил пиво, но первую игру, когда приехал, лучше всех и сыграл». Он-то шутит, пытается сделать шоу, а люди воспринимают это по-другому.

Говорить, что Кузнецов кому-то не поможет — это просто смешно. У него была сорвана предсезонная подготовка, из-за этого все покатилось. У него форма… Набирает — падает, набирает — падает«, — сказал Бабаев на проекте “Роман с хоккеем”.

Губерниев о том, почему Кузнецов все еще без контракта: «Может быть, из-за того, что у него характер неудобный. Может быть, он дорого стоит. Менеджерам виднее».