Бабаев о Кузнецове: «Лучший центр в КХЛ, сомнений нет. Все боятся бытовых вопросов, что он чуть ли не алкоголик. Алкоголик не может набирать очко за игру — это невозможно»

Я ему говорю: «Жень, не ходи ты на эти шоу. Ты там болтаешь, а тебя потом неправильно воспринимают. Ты пошел и рассказывал, что встретил кого-то и два дня пиво пил». Он говорит: «Да, я два дня пил пиво, но первую игру, когда приехал, лучше всех и сыграл». Он-то шутит, пытается сделать шоу, а люди воспринимают это по-другому.