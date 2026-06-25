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Кайру о переходе в «Вашингтон»: «Они настаивали на моем обмене — это было приятно. Потребовался день, чтобы принять решение. Мне предстоит многое доказать в следующем сезоне»

Нападающий «Вашингтона» Джордан Кайру прокомментировал переход из «Сент-Луиса». 28-летний канадец снял запрет на обмен, чтобы клубы смогли совершить сделку.

«Мне потребовался практически весь день, чтобы принять решение. Я был в “Блюз” восемь лет, с тех пор, как меня выбрали на драфте, и я прекрасно провел там время. Это определенно было непросто, но я рад перейти в “Вашингтон” и начать все заново.

Они действительно настаивали на моем переходе. Приятно видеть, что команда действительно хочет меня. Это заставляет с нетерпением ждать возможности присоединиться к организации. Я слышал от многих друзей, что это отличный город, отличный клуб с классной фанатской базой и богатой историей. Я просто рад приехать.

У «Вашингтона» много техничных защитников, их нападающие умеют забивать и создавать моменты. Думаю, я отлично впишусь в состав, и надеюсь, что смогу добавить команде скорости.

Мне многое предстоит доказать, в следующем сезоне я должен реабилитироваться", — сказал Кайру.

Генменеджер «Вашингтона» о Кайру: «В 28 лет Джордан вступает в лучший период своей карьеры. Он окажет немедленное влияние на игру команды».