Кайру о переходе в «Вашингтон»: «Они настаивали на моем обмене — это было приятно. Потребовался день, чтобы принять решение. Мне предстоит многое доказать в следующем сезоне»

«Мне потребовался практически весь день, чтобы принять решение. Я был в “Блюз” восемь лет, с тех пор, как меня выбрали на драфте, и я прекрасно провел там время. Это определенно было непросто, но я рад перейти в “Вашингтон” и начать все заново.