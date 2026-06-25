Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Росстандарт утвердил ГОСТ на хоккейную экипировку: «Должна быстро и легко регулироваться, надежно прилегать к защищаемой части головы или тела»

Росстандарт утвердил новый ГОСТ с требованиями к защитной хоккейной экипировке. Документ вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Источник: Спортс‘’

Стандарт устанавливает термины и их определения, требования к эргономике, безопасности, маркировке, а также информации изготовителя.

Согласно ГОСТу, экипировка должна быстро и легко регулироваться, надежно прилегать к защищаемой части головы или тела. Во время использования экипировка должна оставаться на месте и позволять пользователю выполнять движения, не иметь выступы и шероховатости, которые могут вызвать раздражение кожи, болевые ощущения или травму.

Все материалы и комплектующие изделия должны быть совместимы между собой, не причинять вреда при контакте с деталями экипировки, быть устойчивыми к воздействию пота, туалетным принадлежностям или чистящим средствам.

Экипировка должна быть изготовлена таким образом, чтобы не причинять вред не только самому пользователю, но и другим участникам игрового или тренировочного процесса.

ГОСТ вводится взамен стандарта, действовавшего с 2021 года.