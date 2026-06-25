Росстандарт утвердил ГОСТ на хоккейную экипировку: «Должна быстро и легко регулироваться, надежно прилегать к защищаемой части головы или тела»

Согласно ГОСТу, экипировка должна быстро и легко регулироваться, надежно прилегать к защищаемой части головы или тела. Во время использования экипировка должна оставаться на месте и позволять пользователю выполнять движения, не иметь выступы и шероховатости, которые могут вызвать раздражение кожи, болевые ощущения или травму.