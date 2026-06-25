«Вероятность возвращения Овечкина — 0%. Обмены “Вашингтона” говорят об этом. Клубу уже сообщили, я почти уверен». О’Нилл из TSN об Александре

Ранее клуб выменял двух правых вингеров — Джордана Кайру у «Сент-Луиса» и Алекса Така у «Баффало». У «Кэпиталс» осталось 12,7 млн долларов под потолком зарплат.
«Вероятность возвращения Овечкина — 0%. Обмены, которые сделал “Вашингтон”, свидетельствуют о том, что он не вернется. Они привлекли двух праворуких снайперов.
Я почти уверен, что «Вашингтону» уже сообщили, что он не вернется«, — сказал О’Нил в эфире шоу TSN OverDrive.
Уилсон о будущем Овечкина: «Я позвонил ему на днях, но он в Турции на отдыхе. Я сказал: “Поговорим о хоккее позже. Наслаждайся временем с семьей”.
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