Овечкин — 2-й в рейтинге свободных агентов по версии The Hockey News. Андерссон — 1-й, Бобровский — 4-й, Кузьменко — 26-й, Тарасенко — 30-й, Михеев — 31-й

Топ-10 выглядит следующим образом:
1. з Расмус Андерссон, «Вегас»;
2. н Александр Овечкин, «Вашингтон»;
3. з Джон Карлсон, «Анахайм»;
4. в Сергей Бобровский, «Флорида»;
5. н Энтони Манта, «Питтсбург»;
6. з Джейк Труба, «Анахайм»;
7. н Мэйсон Марчмент, «Коламбус»;
8. н Виктор Арвидссон, «Бостон»;
9. н Бун Дженнер, «Коламбус»;
10. н Андерс Ли, «Айлендерс»;
…26. н Андрей Кузьменко, «Лос-Анджелес»;
…30. н Владимир Тарасенко, «Миннесота»;
…31. н Илья Михеев, «Чикаго».
«Вероятность возвращения Овечкина — 0%. Обмены “Вашингтона” говорят об этом. Клубу уже сообщили, я почти уверен». О’Нилл из TSN об Александре.
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