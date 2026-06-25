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Овечкин — 2-й в рейтинге свободных агентов по версии The Hockey News. Андерссон — 1-й, Бобровский — 4-й, Кузьменко — 26-й, Тарасенко — 30-й, Михеев — 31-й

The Hockey News представил рейтинг хоккеистов НХЛ, которые 1 июля могут стать неограниченно свободными агентами.

Источник: Спортс‘’

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. з Расмус Андерссон, «Вегас»;

2. н Александр Овечкин, «Вашингтон»;

3. з Джон Карлсон, «Анахайм»;

4. в Сергей Бобровский, «Флорида»;

5. н Энтони Манта, «Питтсбург»;

6. з Джейк Труба, «Анахайм»;

7. н Мэйсон Марчмент, «Коламбус»;

8. н Виктор Арвидссон, «Бостон»;

9. н Бун Дженнер, «Коламбус»;

10. н Андерс Ли, «Айлендерс»;

…26. н Андрей Кузьменко, «Лос-Анджелес»;

…30. н Владимир Тарасенко, «Миннесота»;

…31. н Илья Михеев, «Чикаго».

«Вероятность возвращения Овечкина — 0%. Обмены “Вашингтона” говорят об этом. Клубу уже сообщили, я почти уверен». О’Нилл из TSN об Александре.

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