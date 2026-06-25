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Новичок «Вашингтона» Кайру об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен. Надеюсь, он вернется на сезон, и я смогу с ним поиграть. Это было бы невероятно»

Новичок «Вашингтона» Джордан Кайру поделился мнением об Александре Овечкине, срок контракта которого истекает 30 июня 2026 года.

40-летний россиянин в июле огласит решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

"Он величайший снайпер всех времен, и я слышал о нем только хорошее.

Надеюсь, он вернется на сезон, и я смогу познакомиться и поиграть вместе с ним. Это было бы невероятно", — сказал Кайру.

Кайру о переходе в «Вашингтон»: «Они настаивали на моем обмене — это было приятно. Потребовался день, чтобы принять решение. Мне предстоит многое доказать в следующем сезоне».

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