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Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»)

Нападающий Александр Овечкин примет решение о том, вернется ли он в НХЛ, не раньше 7 июля.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учетом плей-офф он забросил 1006 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

"Не стоит верить разным слухам и заявлениям. Сейчас Александр находится на отдыхе в Турции, который заканчивается 7 июля. Он тренируется, работает в зале. По возвращении в Москву Александр, как обычно, начнет предсезонную подготовку вместе со своим многолетним тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.

Все понимают, что до рекорда Гретцки осталось всего 10 голов. И что прошлый сезон — не самая лучшая ситуация, чтобы ставить точку в блестящей карьере в НХЛ. «Вашингтон» даже в плей‑офф не попал.

Овечкин радуется, что «Кэпиталс» усиливают состав, что пришли два нападающих из топ‑6. Большая мечта и цель Александра — завоевать еще один Кубок Стэнли. Деньги у него сейчас находятся на втором плане.

«Вашингтон» может еще усилиться, когда откроется рынок свободных агентов. Чем сильнее будет команда, тем лучше для Овечкина. А решение по новому контракту с «Кэпиталс» он примет после отпуска. Нет никакого повода для беспокойства, просто надо немного подождать, — сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.

Новичок «Вашингтона» Кайру об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен. Надеюсь, он вернется на сезон, и я смогу с ним поиграть. Это было бы невероятно».

У «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов в платежке. Еще не подписаны Овечкин, Дьюхэйм, Лапьер и ван Римсдайк.

Уилсон о будущем Овечкина: «Я позвонил ему на днях, но он в Турции на отдыхе. Я сказал: “Поговорим о хоккее позже. Наслаждайся временем с семьей”.

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