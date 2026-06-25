Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»)

«Вашингтон» может еще усилиться, когда откроется рынок свободных агентов. Чем сильнее будет команда, тем лучше для Овечкина. А решение по новому контракту с «Кэпиталс» он примет после отпуска. Нет никакого повода для беспокойства, просто надо немного подождать, — сообщил телеканалу источник, приближенный к ситуации.