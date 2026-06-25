Фридман об Овечкине: «Вашингтон», вероятно, попробует освободить место под потолком, чтобы продлить с ним контракт"

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.
«Что касается ситуации с “Вашингтоном” и Александром Овечкиным, думаю, клуб, вероятно, предпримет еще один шаг, возможно, чтобы освободить место под потолком зарплат и создать условия для продления контракта», — сказал Фридман.
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