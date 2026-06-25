«Монреаль» интересуется Марченко (Давид Паньотта)

Об этом сообщает инсайдер Давид Паньотта.
Контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Марченко провел 76 матчей в минувшей регулярке НХЛ, забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.
«Монреаль» входит в число команд, интересующихся российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко.
Об этом сообщает инсайдер Давид Паньотта.
Контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027.
Марченко провел 76 матчей в минувшей регулярке НХЛ, забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.