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«Монреаль» интересуется Марченко (Давид Паньотта)

«Монреаль» входит в число команд, интересующихся российским нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко.

Об этом сообщает инсайдер Давид Паньотта.

Контракт 25-летнего форварда с «Блю Джекетс» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Марченко провел 76 матчей в минувшей регулярке НХЛ, забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.