«Вегас» назначил Джоэла Уорда главным тренером фарм-клуба

Об этом говорится на сайте клуба.
45-летний Уорд стал третьим тренером в истории фарм-клуба «Вегаса». Это его первый опыт в качестве главного тренера. С 2023 по 2026 год он был ассистентом в главной команде «Вегаса».
Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон объявил о назначении Джоэла Уорд на должность главного тренера «Хендерсон Силвер Найтс».
Об этом говорится на сайте клуба.
45-летний Уорд стал третьим тренером в истории фарм-клуба «Вегаса». Это его первый опыт в качестве главного тренера. С 2023 по 2026 год он был ассистентом в главной команде «Вегаса».