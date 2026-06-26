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«Вегас» назначил Джоэла Уорда главным тренером фарм-клуба

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли МакКриммон объявил о назначении Джоэла Уорд на должность главного тренера «Хендерсон Силвер Найтс».

Источник: Спортс‘’

Об этом говорится на сайте клуба.

45-летний Уорд стал третьим тренером в истории фарм-клуба «Вегаса». Это его первый опыт в качестве главного тренера. С 2023 по 2026 год он был ассистентом в главной команде «Вегаса».