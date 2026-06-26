«Каролина» предложила Никишина и выбор в 1-м раунде драфта за вратаря «Виннипега» Хеллибака

Действующий обладатель Кубка Стэнли предложил защитника Александра Никишина и выбор в первом раунде драфта за олимпийского чемпиона в составе сборной США, сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли.
Ранее появилась информация, что на российского хоккеиста претендуют шесть клубов НХЛ.
В прошедшем сезоне в активе Никишина 33 (11+22) очка в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.
Срок действующего контракта Хеллибака со средней зарплатой в 8,5 миллиона долларов рассчитан до 2031 года. Он трижды выигрывал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.