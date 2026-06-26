«Нью-Джерси» выменял Чисхольма у «Вашингтона» и Ломбарди у «Детройта», отдав по драфт-пику 4-го раунда за каждого

Из «Вашингтона» в обмен на 108-й выбор на драфте НХЛ-2026 в «Девилс» перешел 26-летний защитник Деклан Чисхольм.
В минувшем сезоне канадец провел 26 матчей за «Кэпиталс» и набрал 7 (1+6) очков при полезности «+3» и среднем времени на льду 13:44.
У него остался один год по контракту с кэпхитом 1,6 миллиона долларов.
Из «Детройта» в обмен на выбор в 4-м раунде драфта-2027 перешел 23-летний форвард Амадеус Ломбарди. В его активе нет ни одного матча в НХЛ.
В прошлом сезоне канадец провел 47 матчей в регулярном чемпионате АХЛ за «Гранд Рэпидс» и набрал 42 (16+26) очка. В 7 играх в плей-офф добавил 3 (0+3) балла.
У Ломбарди истекает срок действия контракта новичка, он может стать ограниченно свободным агентом.