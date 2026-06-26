Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Коламбус» выменял Люка Така у «Монреаля», отдав Маккоуна. У младшего брата форварда «Вашингтона» 28 очков и 122 минуты штрафа в 114 матчах в АХЛ

«Коламбус» объявил о переходе в команду форварда Люка Така из «Монреаля».

Источник: Спортс‘’

За младшего брата форварда Алекса Така (недавно обменянного из «Баффало» в «Вашингтон») «Блю Джекетс» отдали нападающего Хантера Маккоуна.

24-летний Так был выбран «Канадиенс» под общим 47-м номером на драфте НХЛ-2020. Он присоединился к системе «Канадиенс» в 2024 году после четырех сезонов в составе Бостонского универститета.

В его активе нет матчей в НХЛ. В 114 играх в регулярных чемпионатах АХЛ за «Лаваль» он набрал 28 (15+13) очков при 122 минутах штрафа.

23-летний Маккоун сыграл 12 матчей в НХЛ в сезоне-2022/23. В трех предыдущих сезонах он играл исключительно за «Кливленд» в АХЛ (184 матча в регулярках и 80 очков, 31+49).