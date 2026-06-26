«Коламбус» выменял Люка Така у «Монреаля», отдав Маккоуна. У младшего брата форварда «Вашингтона» 28 очков и 122 минуты штрафа в 114 матчах в АХЛ

За младшего брата форварда Алекса Така (недавно обменянного из «Баффало» в «Вашингтон») «Блю Джекетс» отдали нападающего Хантера Маккоуна.
24-летний Так был выбран «Канадиенс» под общим 47-м номером на драфте НХЛ-2020. Он присоединился к системе «Канадиенс» в 2024 году после четырех сезонов в составе Бостонского универститета.
В его активе нет матчей в НХЛ. В 114 играх в регулярных чемпионатах АХЛ за «Лаваль» он набрал 28 (15+13) очков при 122 минутах штрафа.
23-летний Маккоун сыграл 12 матчей в НХЛ в сезоне-2022/23. В трех предыдущих сезонах он играл исключительно за «Кливленд» в АХЛ (184 матча в регулярках и 80 очков, 31+49).