Глава «Питтсбурга» Джефф Хоффманн о покупке клуба его семьей: «Для нас это не просто вложение денег. Это обязательство перед городом и организацией. Хотим, чтобы Лемье участвовал в жизни “Пингвинс&rdqu

Сумма сделки, утвержденной советом управляющих НХЛ, составила 1,75 миллиарда долларов.
«Мы очень рады быть здесь. “Пингвинс” — легендарная франшиза лиги во многих отношениях. Для нас это не просто вложение денег. Это прежде всего обязательство перед городом, перед организацией. “Пингвинс” всегда будут в Питтсбурге, пока Хоффманны являются его частью. А мы планируем быть частью клуба на протяжении жизни многих поколений.
Мы находимся в выгодном положении, чтобы продолжить развитие организации и сделать нужные инвестиции для того, чтобы клуб оставался конкурентоспособным, а болельщики получили новые возможности.
Что касается управления хоккейными операциями, то это, безусловно, дело Кайла Дубаса. Мы позаботимся о том, чтобы у него и его команды были ресурсы для реализации их планов. На этом все. Мы не будем принимать эти решения. У нас уже есть лучший генеральный менеджер и лучший главный тренер [Дэн Мьюз]. Эта работа уже сделана.
Могу сказать, что мы общались с Марио Лемье (он остается миноритарным акционером клуба — Спортс«“). Это замечательный человек. Я очень надеюсь, что он будет вовлечен в наш проект в любой форме, которая ему подойдет.
Мы бы очень хотели, чтобы он участвовал в жизни клуба. Мы знаем, что он значит для франшизы, для города, для НХЛ. Мы готовы к совместной работе с ним", — сказал Хоффманн.