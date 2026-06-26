Глава «Питтсбурга» Джефф Хоффманн о покупке клуба его семьей: «Для нас это не просто вложение денег. Это обязательство перед городом и организацией. Хотим, чтобы Лемье участвовал в жизни “Пингвинс&rdqu

Что касается управления хоккейными операциями, то это, безусловно, дело Кайла Дубаса. Мы позаботимся о том, чтобы у него и его команды были ресурсы для реализации их планов. На этом все. Мы не будем принимать эти решения. У нас уже есть лучший генеральный менеджер и лучший главный тренер [Дэн Мьюз]. Эта работа уже сделана.