«Не верю, что Овечкин завершит карьеру. Пока он делает “Вашингтону” и НХЛ кассу, денег на него хватит. Будут делать “конфетку” из возвращения капитана». Давыдов о будущем Александра

— Виталий Семенович, «Вашингтон» в последние дни активно укрепляет атаку, приобретает праворуких игроков — и на воспитанника «Динамо» Александра Овечкина средств может уже не хватить. Что по этому поводу думаете?
— Не верю, что этим летом наш Овечкин завершит карьеру. Также сильно сомневаюсь, что «Вашингтону» ради Александра может не хватить денег.
Всем нам прекрасно известна НХЛ. Там люди умеют считать. Поэтому пока Овечкин делает «Вашингтону» и НХЛ кассу, денег точно хватит.
— Но ходит слух, что пути «Вашингтона» и его капитана все-таки могут разойтись.
— Мое мнение — этим только подогревают тему. Это же Северная Америка, там даже в наши времена было все в порядке с рекламой.
Все же видели, как эти ребята много месяцев подавали тему гонки Овечкина за Гретцки. Это за Вадика Шипачева было немного обидно — его тысяча очков в КХЛ не получила должного внимания. А вот за Овечкиным слежка была ежедневой.
Вот и сейчас они будут делать «конфетку» из возвращения капитана. Это самый вероятный вариант, — сказал Давыдов.
Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»).