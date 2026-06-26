Карбери о будущем Овечкина: «Он в отпуске, решение еще не принято. Он сказал, что следит за развитием событий, рад, что “Вашингтон” приобрел Кайру и Така»

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня.
Карбери ответил на вопрос о том, повлияют ли приобретения клубом Джордана Кайру и Алекса Така на решение Овечкина о будущем.
"Я так не думаю. Я разговаривал с ним сегодня утром. Он в отпуске с семьей, тренируется там. Но на данный момент — нет. Решение еще не принято.
Он просто проводит время с семьей и пытается принять наилучшее решение. И когда он скажет нам, что готов принять решение, мы будем рядом. Так что никаких сроков нет…
Сегодня он сказал, что следит за развитием событий, видит сделки и очень рад, что организация приобрела Джордана и Алекса", — сказал Карбери в подкасте 106.7 The Fan.