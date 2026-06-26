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Вайсфельд о Мичкове: «Смущают его постоянные попадания в непонятные истории. Это мешает полностью реализовать талант. Ему нужно сфокусироваться на хоккее и постараться исправить имидж»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о нападающем «Филадельфии» Матвее Мичкове.

"Из действующих российских игроков, возможно, Мичков — один из самых талантливых. Другой вопрос, что немного смущают его постоянные попадания в непонятные истории. Дисциплина? Возможно, я не знаю, что это…

Ну вот, например, Демидов: кто-нибудь слышал что-нибудь отрицательное в его контексте? Никто. А про Капризова? Мичков постоянно попадает в какие-то истории. И мне кажется, это мешает ему полностью реализовать свой талант — дисциплина. Вот если он сфокусируется на процессе, на хоккее полностью, отбросит все остальные вещи, то мне кажется, он может играть еще сильнее!

Я бы не сказал, что это именно дисциплина. Ему нужно сфокусироваться на хоккее и постараться исправить свой имидж. В том плане, чтобы не было никаких негативных комментариев, связанных с ним", — сказал Вайсфельд.