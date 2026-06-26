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Рыбин о Серебрякове: «В НХЛ он мог бы заиграть на самом высоком уровне. Это очень топовый вратарь КХЛ»

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин поделился мнением о голкипере «Авангарда» Никите Серебрякове.

Источник: Спортс‘’

"Он хороший, сильный и стабильный вратарь. Бывают и свои дежурные голы, но в целом это очень топовый вратарь нашей лиги.

Понятно, что с ребятами из НХЛ ему тяжело конкурировать. Но это тоже тот парень, тот игрок, который мог бы играть в НХЛ, если бы у него было желание.

В вопросе возможностей, думаю, дело не стоит — в НХЛ он мог бы заиграть на самом высоком уровне", — сказал Рыбин.

По итогам сезона-2025/26 Серебряков был признан лучшим вратарем Фонбет Чемпионата КХЛ.

Читать блог Серебрякова на Трибуне.