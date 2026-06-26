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Кожевников о Хаукеланне: «Радует, что при всей русофобии есть и такие смелые люди. Норвежская федерация, как стадо баранов, не понимает, что человек сам вправе решать свою судьбу»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе вратаря Хенрика Хаукеланна в «Трактор».

Источник: Спортс‘’

Хаукеланн был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года, на котором Норвегия стала бронзовым призером, победив в матче за третье место Канаду.

Ранее генменеджер сборной Патрик Торесен сообщил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.

"Во-первых, хотел бы похвалить самого Хаукеланна. Меня радует, что при всей европейской русофобии есть и такие смелые люди. Да, он преследовал свои интересы. Это нормально. Хотя и прекрасно понимал, что последует вот такая реакция.

Что касается норвежской федерации, они в очередной раз доказали, что готовы пойти на все, чтобы продемонстрировать собственную русофобию. Просто как стадо баранов. И даже не понимают, что каждый человек сам вправе решать свою судьбу", — заявил Кожевников.

Лучший вратарь ЧМ уехал из Норвегии ради КХЛ. Он фанат Василевского и не любит политиков.