Кожевников о Хаукеланне: «Радует, что при всей русофобии есть и такие смелые люди. Норвежская федерация, как стадо баранов, не понимает, что человек сам вправе решать свою судьбу»

Хаукеланн был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года, на котором Норвегия стала бронзовым призером, победив в матче за третье место Канаду.
Ранее генменеджер сборной Патрик Торесен сообщил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.
"Во-первых, хотел бы похвалить самого Хаукеланна. Меня радует, что при всей европейской русофобии есть и такие смелые люди. Да, он преследовал свои интересы. Это нормально. Хотя и прекрасно понимал, что последует вот такая реакция.
Что касается норвежской федерации, они в очередной раз доказали, что готовы пойти на все, чтобы продемонстрировать собственную русофобию. Просто как стадо баранов. И даже не понимают, что каждый человек сам вправе решать свою судьбу", — заявил Кожевников.
Лучший вратарь ЧМ уехал из Норвегии ради КХЛ. Он фанат Василевского и не любит политиков.