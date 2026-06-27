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«Сент-Луис» предлагал «Далласу» несколько драфт-пиков 1-го раунда за Робертсона, но форвард не хочет переходить в «Блюз» (Джефф Марек)

Журналист Daily Faceoff Джефф Марек сообщил, что «Сент-Луис» хотел выменять нападающего Джейсона Робертсона у «Далласа».

Источник: Спортс‘’

У Робертсона истек контракт с зарплатой 7,75 миллиона долларов в год, подписанный в 2022 году. 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.

«Источники сообщают, что “Сент-Луис Блюз” предлагал “Далласу” пакет, включающий несколько выборов в первом раунде драфта, за Джейсона Робертсона, но он не заинтересован в подписании контракта с этой командой», — написал Марек.

В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) баллов в 6 играх.

Робертсон отказался от 15 млн долларов в год по 8-летнему контракту с «Сиэтлом». «Даллас» мог получить 7-й выбор на драфте НХЛ.