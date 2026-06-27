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Терещенко об отстранении России: «Мы теряем от того, что не играем на международном уровне. Большая неприятность, на которую мы не можем повлиять, остается смириться»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о недопуске России на международные турниры.

Источник: Спортс‘’

— Сборная России не сыграет на ЧМ-2027 по хоккею. Что скажете?

— Это большая неприятность, на которую мы никак не можем повлиять, и с которой нам остается смириться. Конечно, мы теряем от того, что не играем на международном уровне.

— Идея провести матч между хоккейными сборными России и США у вас откликается?

— Сто процентов, я только за это. Надо приложить максимум усилий, чтоб организовать и провести такую встречу. Очевидно, что это зависит от воли двух сторон, но я надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем.

Хотелось бы увидеть такую игру уже в этом году, но опять же, от моего желания мало что зависит, — сказал Терещенко.