Черкас о Демидове: «Когда он играл в СКА, уже был маленькой звездочкой. В НХЛ из него получится полноценная звезда хоккея, если он не снизит к себе требования»

Когда он играл в СКА, то уже был маленькой звездочкой. В НХЛ из него получится полноценная звезда хоккея, если он не снизит к себе требования, будет ответственно относиться к работе. Периодически наблюдал за ним в НХЛ. В плей-офф и регулярном чемпионате он играл неплохо. У него хорошее будущее", — считает Черкас.