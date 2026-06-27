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Черкас о Демидове: «Когда он играл в СКА, уже был маленькой звездочкой. В НХЛ из него получится полноценная звезда хоккея, если он не снизит к себе требования»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением об игре нападающего «Монреаля» Ивана Демидова.

Источник: Спортс‘’

«Внимательно следил за его развитием еще со времен “СКА-1946”. Потом он перепрыгнул в высшую лигу и вписался в главную команду СКА. Это техничный хоккеист с хорошим катанием, главное — очень креативный.

Демидова отличает от любого другого игрока — он не жадный. Иван способен забить сам, но он всегда может выдать великолепный пас на гол партнеров. Он способен обыгрывать защитников один в один. Это качества, которые позволили ему прыгнуть из молодежной лиги сразу во взрослую Континентальную хоккейную лигу. Владение коньками, игровое мышление, великолепная работа руками, он создает креатив на льду.

Когда он играл в СКА, то уже был маленькой звездочкой. В НХЛ из него получится полноценная звезда хоккея, если он не снизит к себе требования, будет ответственно относиться к работе. Периодически наблюдал за ним в НХЛ. В плей-офф и регулярном чемпионате он играл неплохо. У него хорошее будущее", — считает Черкас.