Черкас о Демидове: «Когда он играл в СКА, уже был маленькой звездочкой. В НХЛ из него получится полноценная звезда хоккея, если он не снизит к себе требования»

«Внимательно следил за его развитием еще со времен “СКА-1946”. Потом он перепрыгнул в высшую лигу и вписался в главную команду СКА. Это техничный хоккеист с хорошим катанием, главное — очень креативный.
Демидова отличает от любого другого игрока — он не жадный. Иван способен забить сам, но он всегда может выдать великолепный пас на гол партнеров. Он способен обыгрывать защитников один в один. Это качества, которые позволили ему прыгнуть из молодежной лиги сразу во взрослую Континентальную хоккейную лигу. Владение коньками, игровое мышление, великолепная работа руками, он создает креатив на льду.
Когда он играл в СКА, то уже был маленькой звездочкой. В НХЛ из него получится полноценная звезда хоккея, если он не снизит к себе требования, будет ответственно относиться к работе. Периодически наблюдал за ним в НХЛ. В плей-офф и регулярном чемпионате он играл неплохо. У него хорошее будущее", — считает Черкас.