Валерий Каменский: «КХЛ показывает очень высокий уровень. Много европейских игроков хотят приехать, класс лиги растет»

Хаукеланн был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026 года, на котором Норвегия стала бронзовым призером, победив в матче за третье место Канаду.
Ранее генменеджер сборной Патрик Торесен сообщил, что если голкипер подпишет контракт с клубом КХЛ, то не будет привлекаться к играм за национальную команду.
"Наша лига показывает очень высокий уровень. И мы видим, много заинтересованных европейских игроков хотят приехать и играть в КХЛ.
Это только говорит о том, что класс лиги растет, уровень лиги растет. Да, политика не дает ребятам полностью раскрываться", — сказал Каменский.