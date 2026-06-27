Маккенна — 3-й игрок, которого «Торонто» выбрал под 1-м номером на драфте. Двое других — Уэндел Кларк и Мэттьюс

Ранее «Лифс» выиграли лотерею за общий первый выбор при 8,5% шансов на успех и поднялись с 5-й позиции на 1-ю.
Канадский клуб выбирал первым впервые с 2016 года, когда взял нынешнего капитана команды Остона Мэттьюса — лучшего снайпера в истории клуба (428 шайб в 689 играх в регулярках при 780 очках).
Ранее в своей истории «Торонто» выбирал первым еще один раз.
В 1985 году клуб задрафтовал форварда Уэндела Кларка. Он провел за «Лифс» 608 игр в регулярках и набрал 441 (260+181) очко, занимая 10-е место в списке снайперов клуба.
Также у него 34 гола за клуб в 79 играх в плей-офф — лучший показатель в истории команды (при 61 очке — 6-й результат).