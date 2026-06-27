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Маккенна — 3-й игрок, которого «Торонто» выбрал под 1-м номером на драфте. Двое других — Уэндел Кларк и Мэттьюс

«Торонто» выбрал канадского форварда Гэвина Маккенну под общим 1-м номером на драфте НХЛ-2026.

Ранее «Лифс» выиграли лотерею за общий первый выбор при 8,5% шансов на успех и поднялись с 5-й позиции на 1-ю.

Канадский клуб выбирал первым впервые с 2016 года, когда взял нынешнего капитана команды Остона Мэттьюса — лучшего снайпера в истории клуба (428 шайб в 689 играх в регулярках при 780 очках).

Ранее в своей истории «Торонто» выбирал первым еще один раз.

В 1985 году клуб задрафтовал форварда Уэндела Кларка. Он провел за «Лифс» 608 игр в регулярках и набрал 441 (260+181) очко, занимая 10-е место в списке снайперов клуба.

Также у него 34 гола за клуб в 79 играх в плей-офф — лучший показатель в истории команды (при 61 очке — 6-й результат).